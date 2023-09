Un barbecue pour la rentrée du personnel à Wasseiges

La soirée s’est déroulée à la salle Al’Torette sans discours officiel avec surtout un grand souci d’offrir un bon moment et un bon repas aux quelque 80 convives présents. "C’est vraiment une soirée organisée par le collège où l’on travaille. Nous sommes d’ailleurs en tenue décontractée", sourit Thomas Courtois, qui était très occupé à la cuisson des viandes en compagnie de l’échevin des Travaux, Vincent Renson. Une soirée du personnel est le moment de mettre ses travailleurs à l’honneur. "Je suis très fier des échos que j’entends par rapport à l’accueil de nos citoyens à l’administration. Ils sont accueillis avec le sourire et dans un souci de résoudre au maximum les problèmes." Et la directrice générale, Agnès de Marneffe, évoquait un bon bilan communal "dont notre PCDR approuvé avec un projet de liaison cyclable entre Wasseiges, Merdorp et Hannut. Le projet d’une maison rurale est en attente d’approbation."

Les membres du groupe d’opposition Ensemble étaient également présents, soulignant aussi toute la qualité du personnel, comme le précise le conseiller Marc Pirard. "Nous remercions le personnel pour le travail accompli et nous avons également le souci, avec le conseil, de rechercher sans cesse une amélioration du confort de travail en apportant des outils de travail les plus modernes pour faciliter les tâches administratives et sur le terrain."