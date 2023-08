Des canards en course sur la Mehaigne pour la fête à Wasseiges

L’événement débutera à 17 h, avec l’ouverture du bar mobile installé sur la place communale et la vente des derniers canards, à 2,50 € pièce. Le top départ de la course, lui, est prévu à 17 h 30 depuis le sentier communal qui longe la Mehaigne, à deux pas de là. Le public pourra suivre l’événement depuis les berges et jusqu’à l’arrivée de la course, matérialisée par un barrage en bois disposé à hauteur du pont surplombant la rivière à l’intersection de la place communale et de la rue de Namur. "On placera aussi un filet quelques mètres plus loin", assure Justin Pirard, membre du comité. Pour récupérer les canards qui seraient parvenus à se frayer un chemin dans le barrage et ne pas en laisser s’échapper d’autres au moment du ramassage par les membres du comité. "Ça évite les pertes et, surtout, la pollution."

Mais comment sera déterminé le canard gagnant, en fait ? "On forme une sorte d’entonnoir à la fin du parcours, dans lequel ne sait passer qu’un canard à la fois." Le premier remportera le gros lot (un iPhone 14, cette année) tandis que les quatre suivants partiront aussi avec de beaux cadeaux, de l’électroménager… Trois tickets de canards non-gagnants seront tirés au sort pour des lots de consolation. Comme chaque année, les bénéfices de la course serviront à organiser une chasse aux œufs pour les enfants à Pâques et à filer un coup de pouce à l’ASBL locale "Les Amis de Julien".

À l’arrivée de la course, prévue aux alentours de 19 h-19 h 30 selon le débit du cours d’eau, les spectateurs et villageois seront invités à rallier la salle Al Torette voisine, pour les Apéros wasseigeois et un concert du groupe Escale à 20 h. Il y aura de quoi boire et manger ainsi que deux châteaux gonflables pour les plus petits et une animation musicale en soirée "avec ambiance guinguette" pour les plus grands.

Le lendemain, le quartier vivra au rythme de la 14e brocante organisée là par le comité, sur plus de 2 km, dans les rues du Moulin, Piconnette et Baron d’Obin depuis la pharmacie. Il reste encore quelques-uns des 440 emplacements, à réserver via l’adresse brocantewasseiges@gmail.com (les réservations sont et seront actualisées tous les jours d’ici dimanche). À noter encore que, l’après-midi, une grimeuse sera présente et un spectacle de clowns sera offert aux enfants.