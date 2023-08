La Commune forcée de consolider une chapelle privée du vieux cimetière de Wasseiges

Avec ses 6 mètres de haut, c’est un des plus gros monuments funéraires de Wasseiges, implanté sur une parcelle privée qui jouxte le cimetière à côté de l’église. En fait, une chapelle érigée au 19e siècle pour ses défunts par la famille Siroux, sur sa propriété, avec un accès direct au cimetière. Une sorte d’enclave de ce dernier sur un terrain privé, donc. Là, comme dans le cimetière, on n’a plus inhumé personne depuis des dizaines d’années. Plus de visites et d’entretien, non plus, et le temps a fait son œuvre. L’édifice s’effritait ainsi tout doucement, perdant des débris dans le jardin des actuels propriétaires de la parcelle. "On a fait des recherches mais on n’a pas trouvé d’héritier de la famille Siroux, résume le mayeur, Thomas Courtois. Renseignements pris, on est donc responsables" et tenus de maintenir l’édifice en état. Une somme de 3 700 € a ainsi été dégagée pour réparer et sécuriser la chapelle, entre autres grâce au placement de tirants.