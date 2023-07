Isolation, éclairage, panneaux solaires et thermiques… Wasseiges reçoit un subside de 265.111€ pour la rénovation énergétique

Mais concrètement, que va-t-on faire dans ce bâtiment communal ? "On va refaire la toiture, remplacer les châssis des fenêtres, optimiser l’éclairage et procéder à la pose de panneaux photovoltaïques pour l’énergie et de panneaux thermiques pour le chauffage", ajoute le mayeur.

Aussi, l’entrée des bureaux de l’action sociale sera revue pour en faciliter l’accès. "Actuellement, pour accéder au bâtiment, il faut emprunter un escalier très raide. Et l’actuel monte-personne destiné aux personnes à mobilité réduite est devenu dangereux. On va donc refaire la cage d’escalier et remplacer le monte-personne."

À noter que le subside n’intervient que pour les bureaux du centre public d’action sociale et les espaces du service voirie. "Mais on compte aussi réaliser la rénovation énergétique des logements publics qui se trouvent également dans l’enceinte du bâtiment, mais sur fonds propres." Des travaux qui sont toutefois compris dans le montant global estimé, donc, à 614 000 €.

L’issue du chantier est projetée pour la fin de l’année 2026, "bien qu’on espère les voir aboutir plus tôt".