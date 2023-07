Huit terrains de pétanque aménagés à Ambresin, les écoliers de Wasseiges en ont déjà bien profité

Depuis quelques jours, les 8 terrains de pétanque du Comité des fêtes d’Ambresin (aussi connu sous le nom d’ASBL Sport, Culture et Loisirs) sont accessibles, à l’arrière de l’école, du côté de la rue de la Tombale. Un projet imaginé et porté par le comité, qui avait obtenu l’aide de la Commune à ce sujet il y a quelques mois, à travers un subside exceptionnel. Un coup de pouce de 5 000 € qui avait alors crispé l’opposition Alliance, qui y voyait un "budget participatif déguisé". Parce qu’un budget participatif, c’est ça: une certaine somme qu’une Commune prévoit pour des petits projets gérés par des comités, associations ou simples groupements de citoyens suite à un choix collectif. "Ici, on by-passe toute procédure et on ne laisse pas non plus la possibilité à d’autres citoyens de proposer quelque chose, avait alors commenté le conseiller Olivier Lefèvre. J’aurais préféré un montant annuel et une méthodologie, pour que d’autres propositions soient possibles, que les citoyens puissent donner leur avis et que le budget soit partagé." Le bourgmestre, Thomas Courtois, avait répondu que "l’occasion faisait le larron" et qu’un tel subside permettait au comité d’acheter du matériel de seconde main, par exemple, ce qu’une Commune ne peut pas faire. Il avait aussi précisé qu’un ouvrier communal aiderait à la construction desdits terrains et que la Commune s’occuperait ensuite de leur entretien.