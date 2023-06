Dès 2025, à Wasseiges comme ailleurs, Intradel ne ramassera plus les poubelles que tous les 15 jours

Dès janvier 2025, l’enlèvement des déchets effectué par Intradel va changer. Ça concerne aussi Wasseiges et la nouvelle a été annoncée lors du conseil communal de mercredi. "En effet, dès le début 2025, les déchets résiduels et organiques, autrement dit la poubelle noire et la poubelle verte, ne seront plus vidés que tous les 15 jours, annonce Thomas Courtois, le bourgmestre. Ce sera le même jour que les PMC et les papiers et cartons." La raison ? À Wasseiges, entre autres, il a été constaté que la plupart des habitants sortaient leurs poubelles uniquement en même temps que les PMC et les cartons. "Très peu de poubelles sont vidées les autres semaines. Or, cela coûte de l’argent à Intradel."