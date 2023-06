Un centre multithérapeutique à Acosse

Et la jeune femme ne sera pas seule dans ce cabinet qu’elle a baptisé TimeLife Centre Pluri’Acosse, puisqu’il a été imaginé et créé comme espace multithérapeutique. "En fait, j’ai réfléchi à faire quelque chose de cohérent avec des disciplines qui se complètent. Ainsi, je fais de la kiné pour les femmes enceintes mais il y a aussi une sage-femme, une nutrithérapeute, une massothérapeute, réflexologue et un coach sportif pour la remise en forme…"

Concrètement, le centre dispose de quatre cabinets tous accessibles aux PMR, d’une salle de sport et de rééducation. Des espaces que se partageront Justine et son collègue Gilles Stasse pour la kiné, Odile Leloux en tant que sage-femme, Caroline Janssens comme nutrithérapeute, Alexandre Bernard comme coach sportif et enfin, Laura D’Archambeau qui est massothérapeute, réflexologue et énergéticienne.

L’inauguration officielle du centre est prévue ce samedi de 13 à 18 h avec un verre de bienvenue et un concours à la clé.

TimeLife Centre Pluri’Acosse, rue de Hannêche, 12 à Acosse. 0475/40 53 44.