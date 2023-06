Ce week-end à Meeffe, découvrir leur jardin à la mémoire de leur fille décédée

Delphine est décédée il y a 7 ans et aujourd’hui Éliane et Jacques continuent à faire évoluer ce petit coin de paradis qu’ils ont baptisé le Jardin de Delphine. "Elle vit à travers tout ça. Elle nous a laissé tellement d’amour…"

Sur près de 16 ares, le couple a dessiné et façonné l’espace en créant un sentier qui serpente à travers les plates-bandes où s’épanouissent les arbustes, les vivaces, les graminées et surtout les rosiers. "On a environ 80 espèces de rosiers différents. C’est une fleur qui supporte bien la sécheresse, alors on a en a mis beaucoup. On fonctionne au coup de cœur pour les plantes mais à chaque fois on se pose la question de savoir si elle résistera bien au changement climatique…"

Harmonie des couleurs, des hauteurs, des essences… Au fil des années, le Jardin de Delphine évolue pour le ravissement des visiteurs. Car Éliane et Jacques ne cachent pas égoïstement leur petit coin de paradis. "Pour nous, le jardin, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage, affirme Éliane. Ce sera déjà la 5e fois qu’on ouvre notre jardin au public. La dernière fois, on a eu 353 personnes." Et ils seront sans doute encore autant ce week-end à venir contempler les explosions de couleurs et de senteurs provenant, notamment des rosiers.

Rue de la Brasserie, 2 à Meeffe. Sa. et dim. de 10 à 18h. 4 € au profit de l’accueil d’enfants handicapés.