A Wasseiges les travaux du Clos du Lac se terminent

"Un quartier à part entière"

Ils ont consisté, comme pour les deux premières parties, en une réfection en profondeur de la voirie (travail sur la fondation et reprofilage) avec pose de filets d’eau et égouttage. Vu l’importance du chantier, la Commune avait préféré scinder les travaux en trois parties. Le montant total pour cette troisième et dernière phase est de 821 000 € TVAC. En ce qui concerne l’égouttage l’intervention la SPGE (Société publique de gestion des eaux) est de 70%. Et les travaux de voirie sont subventionnés à raison de 60% par la Région wallonne dans le cadre du plan PIC (Plan d’investissements communaux). "Le Clos du Lac deviendra réellement un quartier à part entière", précise Vincent Renson, échevin des Travaux. La finition du projet "habitat permanent" du Clos du Lac sera le placement de l’éclairage public. Il est prévu en 2024 pour un montant global de 165 000 €, également subsidié à raison de 70%.