Donnerie d’été du PCS à Wasseiges: bien s’habiller et gratuitement

L’espace est à la fois bien fourni et ordonné, avec des tables et des tringles. Vital Wouters et Lise Primault, du PCS, ont très bien géré l’événement. "Le samedi, les habitants sont venus déposer leurs vêtements, explique Lise Primault. Nous avons tout vérifié et trié pour les arranger dans des espaces destinés aux dames, aux messieurs mais aussi destinés aux bébés, enfants et ados. Il était demandé de déposer des choses qui sont bien sûr en bon état. Et je suis agréablement surprise de la belle qualité de toutes les pièces. Cela incite aussi les personnes à faire un tri de leur garde-robe. Et ça, pour une bonne cause !"

Le PCS avait déjà organisé une première donnerie en novembre 2022, mais celle-ci axée sur des vêtements d’hiver. "Cela avait bien marché. Et nous constatons que ce sont principalement les mêmes familles qui sont revenues chercher des vêtements. Pour cette édition d’été, nous avons reçu en dépôt plus de vêtements enfants. Nous voyons aussi que ce qui part le plus vite, sont les habits de filles et de dames. Elles aiment évidemment avoir une garde-robe plus fournie."

Les donneries, aussi un but social

Les pièces déposées se comptent par centaines. Les donneries sont l’occasion de donner une seconde vie aux objets et de s’orienter dans une consommation durable. Elles ont aussi un rôle social comme l’explique une dame venue d’Eghezée: "Je suis des cours de promotion sociale pour devenir conseillère en orientation socio-professionnelle. Et j’encadre des groupes de personnes dans la réinsertion sociale. Lors d’une présentation chez un employeur, l’apparence est aussi importante. Je connais des personnes qui n’ont que deux pantalons présentables. J’établis des listes dans les magasins de seconde main ou les lieux comme ici, où ces personnes pourront trouver de belles choses et de très bonnes qualités."