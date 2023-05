Un comité de quartier bientôt créé au Clos du Lac à Wasseiges?

Régulièrement, des habitants du Clos du Lac, en plein cœur de Wasseiges, font remonter leur envie de créer un comité de quartier structuré. Il y a bien déjà eu des tentatives par le passé mais elles se sont à chaque fois essoufflées avec le temps. "Du temps où c’était une zone de loisirs et qu’il y avait là beaucoup de gens en seconde résidence, dans les années 1980, il y a eu des comités, se souvient Véronique Leheureux de l’antenne sociale du Plan d’habitat permanent (PHP). Depuis 2003 et dans le cadre du PHP, il y a quelques petites choses qui se sont faites. Mais les gens sont vraiment en demande de quelque chose de plus structuré." Alors, sa collègue du Plan de cohésion sociale (PCS), Lise Primault, a décidé de lancer un appel aux habitants motivés. L’idée est qu’ils se fassent connaître auprès du PCS d’ici le 31 mai puis une réunion sera organisée avec toutes les bonnes volontés "pour voir ce qu’ils veulent faire concrètement". Un toutes-boîtes a été distribué dans toutes les maisons du Clos du Lac, qui compte environ 130 habitants, et l’info a également été diffusée sur la page Facebook du Clos du Lac et sur celle du PCS wasseigeois. "On a attendu que les travaux dans le quartier, qui se sont faits en trois phases, soient terminés pour lancer cet appel, poursuit Véronique Leheureux. Le but est qu’on soit un appui au départ pour aider les habitants à mettre sur pied ce comité puis qu’on les laisse ensuite gérer."