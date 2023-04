Un panneau digital installé sur la place communale de Wasseiges pour informer la population

Un seul point à l’ordre du jour du conseil communal de mardi a suscité questions et réactions des uns et des autres. C’est celui visant l’achat et l’installation d’un panneau d’information digital sur la place communale de Wasseiges. Une idée qui a grandi dans la tête du collège depuis la crise du Covid. À cette époque, pas mal de Communes étaient venues en soutien à "leurs" (petits) indépendants et, à Wasseiges, on s’était dit qu’une façon de les aider serait de leur donner l’occasion de diffuser des informations les concernant via un affichage public.