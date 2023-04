Wasseiges aura aussi son plan de relance pour rénover le bâtiment du CPAS

L’objectif est de rénover un bâtiment communal afin qu’il soit moins énergivore. En l’occurrence, pour Wasseiges, il s’agira du bâtiment qui abrite les bureaux du CPAS et de la voirie, rue Baron d’Obin. "Mais on va aussi en profiter pour rénover les trois logements qui sont dans le même bâtiment mais, là, ce sera sans subside", explique le bourgmestre, Thomas Courtois.

Concrètement, le projet consiste à moderniser l’immeuble en l’isolant avec des nouveaux châssis, une nouvelle enveloppe avec bardage, des tuyaux isolés, des panneaux photovoltaïques et thermiques et un nouvel éclairage. "Il faut arriver à au moins 35% d’économie d’énergie, précise Vincent Renson, l’échevin des Travaux. On bénéficiera de 80% de subside pour une dépense qui doit être d’au moins 300 000 €. On n’a pas encore fait tous les calculs mais on y sera largement."

L’auteur de projet a déjà été désigné, il s’agit de Nicolas Robiette, architecte au sein de Magic Architectes. Les travaux devraient intervenir sans doute dans le courant de l’année prochaine.