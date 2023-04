Albert et Julia ont fêté les noces de brillant à Wasseiges

Albert Dorval et Julia Godfrin, originaires de Wasseiges, se connaissaient de vue. Mais leur amour va naître lors d’un bal à Meeffe. La jeune Julia était toujours accompagnée de sa maman Louise, véritable ange gardien. "Cependant, Albert va faire preuve de finesse confiant sa veste et son écharpe à la maman de la jeune fille et les jeunes gens ne se quitteront plus", raconte Nadine Leheureux. Ils s’unissent le 5 avril 1958.

"Nous avons vécu d’abord deux ans sur la place près du pont de la Mehaigne à côté de la maison des parents de Nadine puis un peu dans la rue du Moulin", explique Julia. Elle ouvre ensuite le magasin de fruits et légumes où ils habitent toujours.

Et l’échevine ajoute: "On y vendait aussi les meilleurs saurets. Et Julia nous fait aussi découvrir le monde moderne en vendant des revues comme Salut les Copains et Nous deux."

Pendant 35 ans, Albert sera marchand ambulant dans les villages avoisinants vendant ses fruits et légumes à bord de sa camionnette Citroën Type H, "la même que Louis la Brocante, précise Albert. J’achetais mes marchandises une à deux fois par semaine à Malines et c’est à un marchand de poissons que je prenais aussi mes saurets."

Heureuse d’écouter des petits airs anciens joués à l’accordéon par Francis Lambert, Julia s’exprime: "Nous avons eu une vie heureuse et simple et nous sommes aujourd’hui bien entourés de nos voisins."