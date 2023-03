Wasseiges débloque un budget participatif de 5000€, aux habitants de proposer des projets

Wasseiges a ainsi décidé de débloquer une somme de 5 000 €. Tout citoyen résidant dans la commune peut y prétendre, à condition que son projet soit porté par une entité juridique reconnue (ASBL, coopérative…) ou par une association de fait ou un comité de quartier (minimum 5 personnes, domiciliées à des adresses différentes).

Un comité de sélection jugera dans quelques mois de la pertinence et de la faisabilité des projets déposés, sur base d’un dossier qui lui aura été soumis et où apparaîtra, entre autres, un budget réaliste et suffisamment détaillé.

Le formulaire à compléter est disponible sur le site internet de la Commune ( www.wasseiges.be) ainsi que sur demande à l’administration communale ou via mail ( nicolas.villani@wasseiges.be). Il est à rentrer pour le 31 août au plus tard.