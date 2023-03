Repair café spécial vélo à Wasseiges: un vélo comme neuf pour Mathéo

Armés de leurs outils, compresseur et loques, les réparateurs du jour, Vital Wouters et Étienne Molle, sont plus que bien équipés pour traiter les différentes tares du BMX de Mathéo. Les deux hommes commencent par s’attaquer à la crevaison. Mais ils se rendent assez rapidement compte qu’il n’y avait en réalité pas de fuite. Le pneu du vélo de Mathéo manquait simplement d’air. C’est d’ailleurs lui qui se charge de le regonfler.

Une organisation du PCS

Il faut ensuite résoudre le problème de frein. Plus compliqué, celui-là. Vital et Étienne diagnostiquent un "câble coincé dans la gaine". "Ce vélo avait une tendinite", dira même Étienne pour rigoler. Au bout de quelques instants et manipulations, les deux hommes viennent à bout du problème. Reste plus qu’à passer un petit coup de loque, et le vélo de Mathéo est comme neuf. "Ils ont fait du très bon boulot. Ce sont les meilleurs", se réjouit-il.

Pour Étienne, participer à de tels ateliers est toujours un plaisir. "C’est amusant. On rencontre tout le temps des gens. Tout à l’heure, on a accueilli une famille de musiciens qui venait de loin."

Ces repair cafés sont organisés par le PCS (Plan de Cohésion sociale) de Wasseiges. "On en réalise environ deux par an", détaille Lise Primault, responsable du PCS.

C’est déjà la deuxième année que le PCS met en place de telles activités. "Par le passé, on avait déjà organisé un atelier vélo, un atelier couture et un atelier petit électroménager."

Le but des repair cafés est bien entendu de réparer pour éviter de jeter, mais pas que. "On veut aussi permettre aux gens de tisser du lien social."

Par contre, ce qui fait ne fait pas partie des objectifs du repair café, c’est de réparer les vélos à la place des gens, sans qu’ils n’aient rien à faire. "On veut leur apprendre à la faire eux-mêmes." Et bien sûr, cette petite réparation-formation placée sous le signe de la convivialité est entièrement gratuite. Vous savez donc ce qui vous reste à faire la prochaine fois que votre vélo rencontre un problème.