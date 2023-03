Entre son bassin rempli de koïs, sa serre, sa forêt de bambous et ses bonsaïs, John Ehlen est bien à l’étroit dans le jardin de sa maison, à Wasseiges. C’est pourquoi il a décidé de déménager sa pépinière, le Jardin du dragon vert. "J’avais besoin d’un plus grand espace. Je vais dorénavant occuper le bâtiment qui abritait la Pépinière des sept fontaines", explique que le principal intéressé. Et normalement, en passant d’un espace de 500 à 7 000 m, son problème devrait être résolu.

John Ehlen va d’ailleurs profiter du déménagement pour renommer son établissement. Exit le "Jardin du dragon vert", bonjour "Green paradise".

Mais ce n’est pas parce qu’il va investir un espace plus important que John va délaisser ce qui a toujours été sa marque de fabrique: le conseil client. "Je n’ai vraiment pas envie de faire comme les autres pépinières, où les clients prennent les plantes dans les rayons, paient et rentrent chez eux. Si mon travail se résume à vendre sans avoir de contacts avec les clients, j’arrête."

Au niveau des produits, on retrouvera toujours les bonsaïs, koïs et autres produits japonais si chers au Jardin du dragon vert, mais également bien d’autres choses. "Je vendrai notamment des plantes, vivaces et fleuries, ainsi que des légumes, fournis par un producteur d’Andenne." À noter qu’il sera aussi possible d’acheter des décorations et des barbecues en acier corten, "à des prix défiant toute concurrence".

Des stages et des plantes… en leasing

Mais ce n’est pas tout. Green paradise ne se contentera pas de vendre. Il proposera également différents services. "Je vais par exemple mettre en place des stages. Ils seront composés de cinq séances de trois heures, une par semaine. Les inscrits apprendront à tailler des bonsaïs." Pour l’ensemble de la formation, il faudra compter environ 250 €.

Plus original, John Ehlen proposera des plantes en location et même en leasing. "Si vous avez un espace bureau et que vous voulez une plante, vous pouvez la louer, et je viendrai l’entretenir une ou deux fois par semaine. Il est aussi possible de louer des plantes pour différents événements, comme des mariages." Quant au leasing, "c’est exactement comme une voiture. Les gens paient tous les mois et peuvent garder la plante une fois que le contrat est terminé".

Green paradise ouvrira ses portes dans le courant du mois d’avril. "Mais je ne sais pas dire quand exactement. Ce sera en fonction de la date de livraison des différents articles", conclut John Ehlen, qui se réjouit déjà d’ouvrir son nouveau magasin.

https ://www.greenparadise.be/