3Ateliers papote" à Wasseiges: des activités pour aider les gens à retrouver du travail, mais pas que...

Dès ce jeudi, le CPAS, le Plan de cohésion sociale (PCS) et l’Agence de développement local (ADL) de Wasseiges reviendront avec leurs activités "Papote emploi". "On en organisera une le troisième jeudi de chaque mois (NDLR: voir le programme ci-contre) ", avance Marie Degroot, de l’ADL. Le but de ces activités est d’aider les gens à se donner les moyens de retrouver du travail, notamment via la visite d’une agence intérim, mais pas que. "Le Service rural de médiation de dettes viendra par exemple organiser une séance d’informations, avance Marie-France Léonard, présidente du CPAS. On pourra aussi compter sur une visite d’une mutuelle." Car le but n’est pas uniquement d’apprendre aux gens à rédiger un CV, une lettre de motivation et passer un entretien d’embauche, cela va plus loin. "On veut évidemment les aider à se réinsérer professionnellement, mais aussi socialement", poursuit la présidente du CPAS.