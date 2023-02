Un nouveau site internet pour la Commune de Wasseiges

Son ancien site internet avait fait son temps et certains se plaignaient parfois de ne pas s’y retrouver. La Commune de Wasseiges a dès lors fait appel à iMio, l’intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle, pour l’aider à en imaginer un nouveau qui corresponde davantage aux besoins de ses utilisateurs. Et c’est Virginie Libioulle et Nicolas Villani, deux employés communaux, qui s’y sont collés. "Le nouveau site est déjà en ligne mais il faut encore l’étoffer et il faudra le mettre à jour le plus possible", commente Virginie Libioulle. Que chaque service (CPAS, extrascolaire…) pense pour ça à prévenir les deux employés pour qu’ils actualisent les infos au fur et à mesure.