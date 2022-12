Le grand retour de saint Nicolas

Puis les 78 enfants de 0 à 12 ans sont venus près de saint Nicolas pour la distribution des beaux jouets et d’un sachet de friandises. À côté de la scène, on pouvait voir aussi des grands sacs de jeux. Francis Cloux avait lancé un appel sur Facebook pour une récolte de jouets dont les enfants ne se servent plus. "J’ai eu cette idée pour que les enfants apprennent aussi à être solidaires. J’ai lancé l’appel un peu tard. Je le referai l’an prochain", expliquait-il. Les jeux seront portés à la Maison du cœur de Hannut. Ceux qui le désirent peuvent encore le faire ou les remettre à Barbara, l’une de nos bénévoles qui travaille à la Maison du cœur. " Avant l’arrivée de saint Nicolas, parents et enfants avaient assisté au spectacle de Julien le Magicien." C’est un spectacle très visuel avec un peu de mentalisme et d’humour, expliquait Julien Droussin, de Mettet. J’ai aussi une perruche et un lapin. Les enfants et aussi les parents ont vraiment accroché. "