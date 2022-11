600 convives aux Apéros secrets à Acosse

Vendredi soir, la météo était au rendez-vous et le public aussi puisque ce sont près de 600 personnes qui ont appris, deux heures à l’avance, qu’elles allaient festoyer dans la ferme Despontin, à Acosse.

Cette belle bâtisse blanche, disposée en carré, s’est prêtée à merveilles à ces Apéros secrets. "De la rue on ne voyait rien, explique Norman Housard. Il y avait un drap noir dès l’entrée et ce n’est qu’en passant sous le porche, en dessous de la sono, que le public découvrait le site. Tout se passait dans la cour de la ferme et pour éviter d’avoir des déchets et des désagréments sur la rue, une fois que les gens sortaient du site, ils ne pouvaient plus y rentrer."

Visiblement, les Apéros secrets à la ferme ont enchanté le public qui est resté jusque tard dans la nuit. Avec les jeux de lumière sur les bâtiments blancs et DJ Snaïky aux platines, les convives ont été baignés dans une atmosphère propice à la fête.

Les quatre Wanzois à la tête de cette organisation comptent bien remettre le couvert pour une troisième édition. Ils ont déjà des idées de site mais ne veulent pas en dire davantage. "On garde le concept d’un lieu privé où il n’y a jamais eu ce genre d’événement, poursuit Norman Housard. Je peux juste dire que cela se situera dans un rayon de 15 km autour de Wanze. On va sans doute aussi avancer l’événement dans l’année. Ce sera peut-être déjà en mars ou en avril de l’année prochaine."