Wasseiges : Huit terrains de pétanque derrière l’école

Des explications qui ne satisfont par Olivier Lefèvre, également conseiller Alliance. Lui va plus loin que son collègue et voit dans la manœuvre "un budget participatif déguisé: ici, on by-passe toute procédure et on ne laisse pas non plus la possibilité à d’autres citoyens de proposer quelque chose". Parce qu’un budget participatif, c’est ça: une certaine somme qu’une Commune prévoit pour des petits projets gérés par des comités, associations ou simples groupements de citoyens suite à un choix collectif. "J’aurais préféré un montant annuel et une méthodologie, pour que d’autres propositions soient possibles, que les citoyens puissent donner leur avis et que le budget soit partagé." Le bourgmestre a répondu que, dans ce cas, "l’occasion a fait le larron", mais il se dit ouvert à mettre sur pied un budget participatif en 2023. Olivier Lefèvre, cohérent avec son développement, s’est néanmoins abstenu sur ce point.