Marché saturé, le fruiticulteur est contraint de jeter sa production de pommes: "Au moins, cela profitera aux oiseaux…"

Ses pommes sont savoureuses, juteuses et délicieusement sucrées. Mais lui a plutôt un goût amer en bouche… Jean-Luc Dardenne est fruiticulteur à Meeffe depuis 22 ans. Il cultive une trentaine d’hectares de pommes et poires mais là, il n’en peut plus. C’est le cœur gros qu’il a décidé de laisser pourrir une partie de sa production plutôt que de la récolter. "En 5 ans, la production de pommes en Belgique a déjà diminué de moitié, déplore Jean-Luc Dardenne. Car la grande distribution fait la loi et ça devient intenable pour nous, les fruiticulteurs." À un point tel que ça lui coûte plus cher de récolter plutôt que d’abandonner ses pommes sur les arbres. "La grande distribution m’achète les pommes à 0,50 €/kg et la cueillette me coûte déjà 0,10 €/kg. Si je compte en plus les frais de triage et de stockage au frigo, alors je vends à perte. L’an dernier, j’en ai eu pour 25 000 € en frais électriques. Je n’ose imaginer quelle sera ma facture cette année."