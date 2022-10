À la découverte de l’or rouge

Le safran ou crocus sativus est une plante à floraison inversée. Les pistils se récoltent en octobre. Durant trois week-ends, la ferme du Cotchia est ainsi ouverte aux personnes qui désirent en savoir plus sur la façon dont ces fleurs fragiles sont cueillies et traitées pour devenir cette épice rouge vif au goût si délicat et rare.

Il faut bien une conférence rondement menée par un professionnel pour prendre la mesure de ce qu’est la culture du crocus sativus. Toute sa valeur prend aussi corps au cours d’une dégustation de produits. Le safran se décline sous plusieurs formes, de la simple épice au gin aromatisé, aux confitures, aux biscuits… Les papilles ne peuvent y rester insensibles.

Après la partie théorique et la bonne chère, le public prend le pouls de l’atelier et observe les doigts agiles des ouvriers concentrés, émondant chaque fleur pour en dégager sans heurt le précieux pistil. Un travail de précision et qui ne souffre aucun retard. "Les fleurs doivent être émondées directement après la cueillette", explique Sabine.

La visite se termine forcément par une balade guidée dans les champs de safran, situés à deux pas de la ferme d’Éric et Sabine, afin de voir comment ces orgueilleuses plantes vivent leur vie avant la transformation.

Visite guidée de la safranière de Cotchia les dimanches 23 et 30 octobre. Infos et inscriptions via www.safrandecotchia.com Entrée: 10 €.