Le Programme communal de développement rural approuvé

La ruralité va désormais pouvoir être subsidiée à Wasseiges grâce à l’approbation, par la Région wallonne, du PCDR (Programme communal de développement rural), que la Commune élabore depuis 2017. "On a fait de nombreuses réunions avec les citoyens et un comité a été créé (NDLR: comité composé de 75% de Wasseigeois) ", explique le bourgmestre, Thomas Courtois. Ce processus a permis de voir émerger une multitude de fiches-projet en faveur de la ruralité. La première fiche qui sera concrétisée concerne la construction d’une salle polyvalente dans le village de Wasseiges. "Elle accueillera une bibliothèque, des bureaux de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) et des locaux pour l’accueil extrascolaire", ajoute le mayeur, qui précise toutefois que le projet mettra encore un peu de temps à être concrétisé puisque toute une procédure est encore nécessaire.