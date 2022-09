Lancer des «éco-teams» dans les écoles

En tout, une trentaine d’écoles dont celle de Wasseiges et les deux implantations de Meeffe et Ambresin. "Ce que j’attends d’elles, c’est qu’elles s’engagent à réfléchir sur leurs dépenses énergétiques et leur empreinte carbone. Je ne suis pas là pour faire des animations ou des actions dans les classes mais pour mettre les instituteurs et professeurs en contact avec des associations, des coopératives et des groupements" qui en proposent et qui pourront les aider à agir concrètement et durablement dans leurs établissements. Comme mettre sur pied des ateliers créatifs, organiser une visite d’éolienne ou de champ photovoltaïque, partager les bonnes pratiques et les expériences entre établissements scolaires, lancer un "Climathon"(lire ci-contre) dans les écoles du secondaire…

Premier pas indispensable, selon la chargée de mission? "Que chaque école crée une “éco-team”, une équipe qui va réfléchir à la question du défi climatique pour articuler ce qui se fait déjà au sein de leurs classes et pour aller plus loin", précise Véronique Gonne.

Jusqu’au label européen Éco-Schools

À Wasseiges plus particulièrement, l’idée est d’aller jusqu’à l’obtention du label européen Éco-Schools, qui est délivré aux écoles ayant mis en place des choses concrètes pour agir durablement et efficacement en faveur du climat et de l’environnement. Pour être labellisée, une école doit mener des actions en lien avec 6 thématiques: la nature, l’énergie, l’eau, l’alimentation, les déchets et la mobilité. "Pour le travail de sensibilisation sur l’eau, par exemple, on peut inciter les enfants à ne plus prendre que des gourdes et boire l’eau du robinet. Pour la problématique des déchets, on peut instaurer les collations sans emballages individuels et mieux étudier la composition de l’assiette des repas chauds pour moins de gaspillage ou mettre en place un compost dans l’école. On peut également nommer un élève “inspecteur énergie”, un peu comme un délégué de classe, qui serait formé et chargé de veiller à tous les postes consommateurs d’énergie de l’école… Aux écoles aussi, une fois que certains problèmes sont identifiés, de voir ensuite avec leur Commune ce qui peut être fait structurellement pour améliorer les choses." De nouveau, des démarches que Véronique Gonne peut encadrer, aider à mener. "Je suis aussi là pour aider à remplir des documents, à prendre des contacts pour eux, à coordonner des réunions…"

Bref, être "une coordinatrice, une facilitatrice" pour toutes les classes qui ont envie de s’impliquer en faveur du développement durable.

vgonne@meusecampagnes.be