Voici l’esquisse du projet de réhabilitation de la gare de Meeffe

La Commune de Wasseiges avait manifesté son intérêt pour cet appel à projets dès le mois de juin. L’idée? Donner une nouvelle vie à l’ancienne gare vicinale de Meeffe et à ses environs ainsi qu’offrir un espace convivial, fonctionnel et durable aux habitants de l’entité. La candidature a donc été déposée auprès du Gouvernement wallon pour défendre les aménagements suivants: nouveaux bâtiments, espace fitness, salle de réunion, toilettes publiques, verger et plaine de jeux.

Un bureau d’architecte a eu pour mission de concevoir un plan conservant l’aspect ferroviaire d’origine à la future construction. "C’est un système de modules qui ferait penser à un hall de gare avec un quai et un auvent. Avec la possibilité de ne pas installer certains modules si nécessaire" explique le bourgmestre, Thomas Courtois.

Le groupe d’opposition Alliance approuve à 100% l’idée. "C’est un beau projet qui rencontre les besoins de tout le monde, confirme Angélique Ravignat. Il garde la trame historique pour le côté chemin de fer. On parle beaucoup aussi d’école du dehors. Avec les enfants, il y aura moyen de faire plein de choses."

Le budget à dégager pour l’aménagement du site est de 675000 TVAC, en sachant que le taux d’intervention de la Région Wallonne s’élève à 80% des travaux subsidiables. Le reste du financement est à charge de la Commune.

Le dossier de candidature passera dans les mains d’un comité de sélection qui jugera du bien fondé du projet selon différents critères comme la cohérence avec le cadre bâti, la polyvalence et adaptabilité du projet, la sécurité de tous les usagers, etc. D’après Françis Cloux (Alliance), le dossier de Wasseiges est "un dossier complet qui remplit pas mal de critères".