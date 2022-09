Il est aux alentours de 17 h, le public arrive déjà très nombreux dans la prairie sous le pont. Un bar est installé et tout le monde se retrouve autour d’un verre. Les enfants sont omniprésents pour assister à la course des canards. Il est un peu plus de 18 h quand ils sont déversés dans la rivière. "Nous ne sommes pas allés cette année près du vieux moulin, précise Adrien Begon, membre du comité. Nous sommes montés une centaine de mètres en amont du pont."

En effet, avec la sécheresse, le courant était des plus faibles. Les petits canards ont pris tout leur temps mais le long cortège multicolore qui défile sur l’eau ravit petits et grands. Durant un bon moment, un canard vert s’est détaché, devançant un peloton étiré.

À 18 h 48, le vainqueur franchissait l’arrivée. La course est comme une tombola sur l’eau avec de beaux lots à la clé. "Cette année, le premier prix est une trottinette électrique. Nous avons 1 000 canards et pour cette troisième édition, nous avons dû en rajouter. Au total, 1 026 canards ont été vendus. Je pense que la Duck race commence à être bien connue", précise Adrien Begon.

Ensuite, le public s’est rendu à la salle Al’Torette pour les Apéros wasseigeois dans une ambiance festive et guinguette avec possibilité de déguster des cocktails variés et une petite restauration. Les enfants ont pu s’amuser dans les châteaux gonflables.

Wasseiges en fête s’est terminé par la grande brocante du dimanche dont c’était la 13eédition. "L’an passé, vu l’incertitude quant aux mesures sanitaires, elle n’a pas eu lieu." Et, cerise sur le gâteau, Wasseiges a bénéficié d’une météo clémente durant les deux jours. "Les bénéfices de la fête sont destinés à l’école du village et nous pensons à des activités pour les aînés", conclut Adrien Begon.