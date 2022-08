Lumière et douceur contemplative

Dans toutes les formes d’expression artistique, la frontière entre le réel et l’imaginaire reste fragile et dépend souvent de celui qui regarde l’œuvre. Dans les peintures de Céline Kobierzynski (Oxalif), on retrouve une autre lecture du monde. Ici, différents points d’entrée s’ancrent dans une réalité proche et pourtant éloignée de la perception qu’on peut en avoir, avec le surgissement d’un portrait qui reste discret et fulgurant en même temps."Je suis plus dans le réalisme, admet la jeune Wasseigeoise,mais j’essaie de garder une certaine distance pour m’exprimer."