Télé-Accueil cherche des bénévoles: «Peu de volontaires dans la région »

Et dans la province de Liège, c’est l’arrondissement de Huy-Waremme duquel proviennent le moins de bénévoles, par rapport au grand Liège et à l’arrondissement de Verviers."On a quelques bénévoles de la région, notamment de Hannut. Mais ce n’est pas la généralité, ajoute la directrice.C’est pourquoi par ailleurs on a décidé de relancer récemment une communication dans toute la province, via les Communes", comme on peut le voir sur le site de la Commune de Wasseiges.

Comme qualités,"les bénévoles doivent avoir l’envie d’aider, être soucieux des autres…"

Pour postuler, il suffit de prendre contact au 04/342 77 78 ou à tele.accueil.liege@gmail.com.