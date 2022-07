Les ateliers d’impro-théâtre reprennent

Faire revenir les enfants

Avec l’arrivée du Covid, les ateliers ont dû être stoppés… jusqu’à aujourd’hui. Mais faire revenir les enfants n’est pas forcément simple."En 2019, ils étaient 27 à suivre les ateliers. Mais aujourd’hui, avec les deux années qui viennent de passer, c’est compliqué de faire revenir les enfants et les ados car ils ont eu beaucoup l’habitude des relations virtuelles. Et le but recherché avec Improvizaxion est aussi de pouvoir les reconnecter à la vie réelle."

Frédéric espère donc pouvoir réunir suffisamment d’inscrits pour relancer l’impro-théâtre."Il faut, au minimum, sept enfants", souligne-t-il. Les ateliers se donnent, eux, à l’école de Wasseiges le mercredi à partir de 17 h.

Et pour les enfants un peu plus âgés qui seraient aussi intéressés par l’impro et le théâtre, une petite troupe, baptisée La Pettawaw, s’est formée l’année passée."Elle est ouverte aux ados à partir de 15 ans."

L’inscription à l’atelier d’impro-théâtre peut se faire via le site animaxion4219.wixsite.com/improvizaxion ou par mail à l’adresse improvizaxion@gmail.com.