Il vendra ses légumes «en itinérance»

Une carrière dans la ferronnerie et le bâtiment. Et puis le ras-le-bol et le besoin de trouver du sens à son activité professionnelle, de faire quelque chose pour que ce monde tourne un peu moins mal. Il y a deux ans, après avoir suivi une formation en maraîchage bio et appris le métier auprès d’un collègue fernelmontois (aux Jardins d’OO), Cédric De Cock, de Wasseiges, a racheté une parcelle de 50ares (et loué la même surface) au bout de la rue des Ayisses, à Acosse. Pour y installer son projet, "La ferme des saules", il y a d’abord amené une génisse, des poules, des dindes et des chèvres. Puis il s’est mis à la culture, après avoir pris "le temps de m’imprégner du lieu" . Dans le but d’abord d’atteindre l’autonomie alimentaire. Ses premières récoltes lui ont servi à lui mais aussi à ses proches, à des amis. Et là, d’ici deux semaines environ, il sortira les premiers légumes de sa parcelle pour les vendre au grand public. Mais pas n’importe comment. "Je veux faire ça ici le mercredi début d’après-midi puis partir en itinérance avec mon tracteur et ma remorque dans les villages aux alentours, aussi le samedi après-midi: Hannêche et Burdinne, pas Meeffe et Wasseiges, déjà couverts par “Le Potager de Wasseiges”. Et à Acosse, évidemment, où je m’installerai devant chez Terroirs & Passion, à la ferme Gathy, pendant leurs heures d’ouverture."