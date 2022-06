À 21 ans, Céline expose à Venise et Rome

Mais ce n’est pas tout.Dans la foulée (mais sans savoir si l’un avait un lien avec l’autre), Céline était ensuite contactée par Monica Ferrarini, conservatrice et critique d’art, en vue d’exposer à la galerie d’art Il Leone, à Rome (du 10juin au 17juillet).Dès ce vendredi, Céline sera donc présente dans la ville éternelle pour assister au vernissage de sa première exposition internationale.Un fameux coup de pouce pour la jeune femme qui a terminé ses humanités artistiques à l’IATA (Namur), juste avant le Covid. "Jusqu’à présent, je n’ai que participé à quelques parcours d’artistes et exposition locales, explique Oxalif. C’est clair que le fait d’avoir été repérée pour ces expositions, cela va lancer ma carrière.Je crois que ce qui a séduit les organisateurs, c’est le fait que ce sont des portraits réalistes et comme l’Italie est le berceau des maîtres de la peinture réaliste, cela a sans doute joué en ma faveur."

La peinture à l’huile en autodidacte

Alors qu’elle ne sera présente dans la péninsule italienne que pour les deux vernissages, ses 9œuvres (4 pour l’expo de Venise et 5 pour celle à Rome) ont déjà été envoyées sur place par la poste." Ils avaient flashé sur deux portraits et, à partir de là, j’ai pu en proposer d’autres de mon choix." Le moins qu’on puisse écrire, c’est que la jeune femme maîtrise cette technique de peinture à l’huile.C’est d’autant plus remarquable qu’elle a appris cette technique en autodidacte seulement depuis octobre 2021 puisqu’auparavant, à l’école, c’est surtout avec les outils numériques qu’elle créait ses œuvres.