Wasseiges : des oyas artisanaux et locaux pour économiser l’eau (vidéo)

À force de discuter, d’échanger, de partager…, un collectif de 10artisans, répartis dans tout le pays, a été créé. "Pendant un an, chacun de notre côté, on a fait des tests de terres, de températures, de courbes…" , jusqu’à obtenir un oya à la taille et à la porosité idéales.

Une partie des bénéfices reversée à une ONG

Trois modèles de base ont été imaginés (d’une contenance de 1, 2 ou 3litres). Un oya de 5litres est aussi réalisable, mais seulement sur commande, étant donné la quantité de terre nécessaire pour le faire. "Ce n’est pas non plus très facile à tourner, il faut avoir de sacrés bras et pas mal de force!" , sourit le Meeffois.

La terre est achetée en (très) grande quantité par le collectif et dispatchée chez chacun d’eux. "En fonction des commandes qu’on a, on renvoie le client vers le céramiste le plus proche de chez lui." Chaque céramiste tourne alors "ses" propres pots, qu’il signe de son tampon personnel et d’un tampon commun. Ils sont ensuite vendus aux mêmes prix (de 15 à 28€ selon le format, moins si on commande plusieurs exemplaires), quel que soit l’endroit où ils ont été fabriqués. Et une partie des bénéfices est reversée à "Join For Water", une ONG belge qui met en œuvre des solutions durables en matière d’eau dans le Sud et aspire à une utilisation plus consciente du précieux liquide.

Il faut compter entre 10jours et deux semaines pour fabriquer un oya, du tournage à la cuisson en passant par le séchage. Une production locale et artisanale, dans ce cas, donc. En plus d’être écologique et durable (on peut garder un oya plusieurs années). "C’est une technique d’il y a plus de 3000ans. Ils avaient déjà tout inventé, en fait, à cette époque…" , s’amuse encore Ignace Cloquet. Qui a un peu de stock chez lui, en tout cas de quoi pouvoir gâter quelques papas jardiniers dimanche prochain, par exemple…

Comment ça marche ?

Avant de l’utiliser, il faut laisser tremper l’oya quelques heures dans un seau d’eau, pour qu’il s’en imprègne bien.

On fait ensuite un trou dans le potager, qu’on humidifie généreusement aussi. Il faut compter un oya de 2-3 litres par m2 et on le dispose au milieu du périmètre, au milieu des plants. «Un oya humidifie environ 3 fois son diamètre.»

On enterre l’oya jusqu’au col et on le remplit d’eau. Et on ne le laisse jamais se vider. «Dès qu’il est à 1/4, on le remplit à nouveau.»

L’idéal est d’utiliser de l’eau de pluie pour que le calcaire de l’eau de consommation ne bouche pas les pores de l’oya. Et pour l’hiver, on le déterre pour ne pas que le gel le fissure ou le fasse éclater. «Je sais que certains les laissent en place et les remplissent de paille. Il paraît que ça marche mais il faut dire qu’on n’a pas eu des hivers très rigoureux ces dernières années. Pour moi, le plus prudent est quand même de les ôter avant les premières gelées.»

On peut commander un oya via le site du collectif (www.permapot.be) qui renverra l’acheteur vers le céramiste le plus proche de chez lui ou, du côté de Wasseiges, directement auprès d’Ignace Cloquet (au 0491/361647 ou via Messenger).