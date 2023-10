Football (D3 ACFF): Lemire : "Même si on reste des compétiteurs, on espère vivre une saison tranquille"

C’est d’autant plus rageant que comme expliqué précédemment, ce sont bien les Wawas qui ont ouvert le score en premier lieu, après une trentaine de secondes de jeu. Mais comme on l’entend régulièrement, marquer aussi rapidement n’est jamais gage de sécurité. "Thierry Raskin nous avait prévenus, souligne le gardien. Ce n’est jamais facile de jouer après avoir marqué aussi vite car instinctivement, on se relâche après le but en pensant que ça va aller tout seul. Meix était revanchard, c’est comme ça."

Actuellement 8e au classement, Waremme oscille entre la colonne de gauche et celle de droite. De quoi laisser entrevoir une saison sans grosse pression. "Nous voyons bien qu’après neuf matchs, nous sommes là où nous voulions être. On ne va pas commencer à se relâcher mais quand on voit la saison passée qui n’était pas joyeuse, même si on reste des compétiteurs, on espère vivre une saison tranquille. "

Et le 6/6 avant Meix a offert justement un bon bol d’air aux Waremmiens qui, à l’instar de Wanze/Bas-Oha, ne devraient pas longtemps trembler avant de valider un maintien logique au vu du prestige du club.