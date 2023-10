Bowling 69 à Waremme se modernise, s’agrandit et devient S’pace

Mais n’allez pas croire que le bowling vient d’être acquis par un groupe. "Ça fait des années qu’on en fait partie. On n’avait juste pas encore rénové notre centre."

Deux pistes interactives

Et pour de la rénovation, c’est de la rénovation. Avec, comme principale attraction, deux pistes de bowling interactives. Autrement dit, lorsque vous jouez, le parcours de la boule se dessine au sol. Et c’est loin d’être tout. "Elles sont équipées d’une dizaine de jeux, comme Angry Birds." Mais rassurez-vous, les 12 pistes "classiques" sont aussi équipées de jeux. "Ça permet d’ajouter un peu de fun aux parties."

Mais on ne ferme pas un bowling pendant deux mois uniquement pour créer deux pistes interactives. "On a agrandi notre espace d’environ 500 m2. On a créé une zone qui accueille une trentaine de jeux d’arcade." Ajoutez à ça une quiz room, qui peut accueillir jusqu’à 12 joueurs, "c’est vraiment l’idéal pour les soirées entre amis", deux salles deux karaokés, "dont une peut accueillir des événements", et même un espace pour manger un morceau. "On proposera de la petite restauration, comme des croque-monsieur."

Notez également que l’espace "jeux de bars" a été modernisé. "On a ajouté deux flippers et les billards ont été remplacés." Pour faire simple, tout a été remplacé, "sauf le parquet des pistes". Et qui dit plus grand espace, dit aussi plus de personnel. "On a engagé quatre employés et cinq ou six étudiants." Si vous trépignez déjà d’essayer tout ça, réjouissez-vous: ça ouvre ce samedi.