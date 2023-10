Waremme : découverte du cirque traditionnel avec la plus ancienne famille circassienne de Belgique (vidéo)

Si Mel a pu faire cette belle découverte, c’est grâce à l’opération "Place aux enfants". "Ça fait des années qu’on y participe, détaille l’échevine de la Jeunesse, Aurélie Van Keerberghen. Cette année, le thème porte sur les métiers de l’ombre." Mais pourquoi avoir décidé de mettre le cirque à l’honneur ? "C’est sûr que c’est un milieu connu. Mais on ne s’imagine pas forcément que c’est un métier à part entière. Et puis, ici, on leur fait vraiment découvrir le cirque traditionnel."

Avec la plus ancienne famille circassienne de Belgique

Et difficile de faire plus traditionnel. En effet, le cirque Chabri, qui s’occupait donc de l’animation, est tout simplement la plus ancienne famille circassienne de Belgique. "On a débuté nos activités en 1850, détaille Alain Chabri. L’arrière-grand-père de mon grand-père est le premier à avoir importé un cirque en Belgique." Notons également que la famille de sa maman a été l’origine du premier cirque wallon. "C’était en 1875." On vous l’avait dit, difficile de faire plus traditionnel. Pour Alain Chabri, il est d’ailleurs très important de perpétuer cette tradition. "Si on ne la fait pas vivre, elle va se perdre." Et donc, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "qui a reconnu, en 2021, le cirque traditionnel comme patrimoine culturel", il fait tout ce qu’il faut pour que le cirque "vive encore aujourd’hui, mais aussi demain".