Une seconde édition pour les "Aristides", rencontres photographiques de Waremme

Un hommage à Aristide Koudaya

Pendant neuf ans, un photographe de renom à Waremme, Aristide Koudaya, a organisé les rencontres photographiques. Et pour la seconde édition, le nom de baptême du projet s’est renouvelé pour devenir "Les Aristides", en hommage à son créateur décédé il y a un an et demi. "Avec un groupe d’amis photographes, nous avons décidé de reprendre le flambeau, de constituer un petit comité et de refaire, à notre manière les rencontres photographiques." Après une année blanche, l’édition de cette année a quand même rencontré son petit succès et annonce donc, pour le nouveau visage du comité, d’autres éditions à venir. Pour les intéressés, il faudra compléter un formulaire d’inscription qui se trouve la page Facebook des Aristides avant le 1er décembre.

Plus d’infos via expo2024@aristides.be