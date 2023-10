La Ville de Waremme marque son intérêt pour l’application GEPs

Fluidifier les échanges d’informations entre les divers acteurs de la vie locale – notamment les administrations communales, régionales et fédérales mais aussi les zones de secours et zones de police – en vue d’une meilleure gestion de l’espace public: c’est la raison d’être de l’application GEPs, développée par l’ASBL GIG (pour Groupement d’informations géographiques) et qui sera lancée prochainement. "On montre notre intérêt par rapport à cette application, affirme l’échevin Julien Humblet. Elle permet de mettre pas mal de choses en commun et d’améliorer la communication entre les différents services. Il y avait déjà eu une première application de ce genre mais davantage centrée sur des thématiques assez précises comme l’urbanisme, les voiries, les cimetières… Ici, elle va une étape plus loin en permettant de gérer en temps presque réel les occupations de voirie, comme par exemple lors d’un déménagement, d’une manifestation, et qui seraient encodées sur un portail cartographique et à disposition de tous les pouvoirs publics."