Vers une amélioration des passages pour piétons à Waremme, "afin de sécuriser la traversée des usagers faibles"

Comme le précisait l’échevin Julien Humblet lors du conseil communal de ce lundi, cet investissement concerne les passages cloutés de la rue des Fabriques, "pour sécuriser la traversée notamment des étudiants qui viennent de la gare via le parking Dengibeton et qui vont en direction du collège Saint-Louis et de l’IPES de Hesbaye" ; de la rue Saint-Éloi, "à hauteur de l’animalerie" et de l’avenue Émile Vandervelde, "en vue de sécuriser l’accès aux sections primaires de l’ARW (le Chaville)".

Chacune de ces traversées prévoit donc de nouveaux aménagements de voirie destinés à remettre ces passages pour piétons aux normes d’accessibilité PMR.

Autre projet intimement lié à ce dossier, celui de l’éclairage de ces mêmes passages pour piétons, ceci pour un budget estimé à 32 999 €. "Il est prévu au dossier un éclairage spécifique au LED blanc, qui sera installé du côté orienté vers le flux de véhicules, pour une meilleure visibilité par ces derniers", ajoute l’échevin.

Les marquages routiers également refaits

Un autre projet a également été discuté en la matière, celui-ci davantage axé sur les marquages routiers. Et c’est une société privée qui procédera (via un marché de 20 000 € en moyenne par an, qui peut être renouvelé jusqu’à trois fois à raison d’une fois l’an), à l’entretien des marquages routiers, des passages cloutés, mais pas que. "Ceci concerne l’entretien des marquages existants, la création de nouveaux et la sécurisation des passages pour piétons", informe l’échevin Humblet.

Le choix de faire appel à une société privée ne plaît pas au conseiller indépendant Albert Gérard, comme il l’exprime d’ailleurs souvent, "alors qu’on peut faire appel à nos ouvriers communaux".