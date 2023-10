La Ville de Waremme veut sécuriser l’accès au dépôt des Gravelots: "On infantilise encore les gens"

Est également prévu, en option, un module de gestion d’accès avec commande d’ouverture via badge ou smartphone, permettant de paramétrer les plages autorisées d’accès mais aussi de désigner les personnes qui y sont habilitées. "On a fait une demande auprès de Resa pour le placement d’un compteur pour la motorisation de la barrière", précise encore l’échevin. C’est un budget de 21 719 € qui est prévu pour ce projet.

Et pourquoi pas juste un "bon gros cadenas" ?

Durant le conseil communal de lundi soir, l’opposition n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la dépense: "Il me paraît évident que sécuriser les lieux appartenant à la Commune est logique. Mais sans vouloir caricaturer la chose, il me semble qu’un bon gros cadenas pourrait faire l’affaire pour sécuriser l’accès… Pourquoi dès lors installer un dispositif aussi sophistiqué que celui-là ?", s’interroge le conseiller Lionel Henrion (W@lter).

Un cadenas sur une barrière, c’est ce qui existe déjà, comme le précise Hervé Rigot. "Nous avons 25 ouvriers qui vont et viennent sur le site. Et il arrive malencontreusement que quelqu’un oublie de le fermer. Si ça ne se voit pas de suite, le site peut rester accessible à tous durant plusieurs jours. Ici, nous pourrons vérifier la responsabilité de chacune et de chacun sur les entrées et sorties. Ce système permettra aussi d’assurer un contrôle et qu’il n’y ait pas d’entrées inopportunes sur ce site où on entrepose du matériel. Un cadenas ne suffit pas", justifie l’échevin, qui ajoute que le système proposé "ne met pas en doute la confiance qu’on a dans le personnel mais renforce leur sécurité, à titre individuel, et la sécurité collective des biens qui se trouvent là-bas".

Mais le conseiller indépendant Laurent Moor, lui, n’en démord pas: "Je m’abstiendrai sur ce point car c’est une manière encore une fois d’infantiliser les gens. Je trouve que c’est 20 000 € dépensés de manière inutile alors qu’il n’y a jamais eu de vol dans le dépôt."

Et l’échevin de conclure: "Mieux vaut prévenir que guérir. Si demain il y avait un vol aux Gravelots, on nous dirait qu’on n’a pas fait le nécessaire. La valeur des biens qui y sont entreposés est largement supérieure au montant de cette sécurisation."