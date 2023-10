La gloriette du parc des Maïeurs va être restaurée pour 23 655 € à Waremme: "C'est un élément du patrimoine"

Élément du patrimoine, la gloriette du parc des Maïeurs, à Waremme, fera l’objet d’une restauration. C’est du moins la volonté du collège communal, qui exposait le projet ce lundi soir, en séance public du conseil. "Aujourd’hui, elle n’est plus trop utilisée parce qu’elle se trouve dans un mauvais état, informe l’échevine Aurélie Vankeerberghen. Notre objectif, in fine, c’est d’y organiser des concerts et diverses activités intergénérationnelles pour les seniors et les jeunes."