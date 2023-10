Audit, formations et plan d’actions gratuits pour relancer le commerce de proximité à Waremme et Hannut

Concrètement, il s’agit de proposer aux commerçants de certaines villes, de bénéficier (gratuitement) d’un audit, d’un plan de formations et d’un plan d’actions personnalisé. Attractivité, conversions clients potentiels, optimalisation des ventes… Formaction-Commerces sera mis en place via le Forem et l’IFAPME en collaboration avec be-TIK, une société wallonne qui va auditer les différents commerces qui le souhaitent. Plus de 100 modules de formations seront ainsi mis à disposition des commerçants participants. Les commerçants pourront aussi bénéficier d’un coaching personnalisé.

Waremme et puis, plus tard, Hannut

Dans un premier temps, ce sont les commerçants de Charleroi qui pourront bénéficier de cette aide. Puis, assez rapidement, le même programme sera proposé aux commerçants de Namur, Bastogne, Louvain-la-Neuve et Waremme. Mais le gouvernement wallon a aussi sélectionné une seconde fournée de villes qui bénéficieront aussi du programme. Et parmi celles-ci, on trouve Hannut. Quand, comment, quoi ? Mis à part l’annonce du gouvernement wallon, on ne connaît pas encore le détail de ce plan. Reste à voir aussi comment les commerçants vont accueillir cette aide et si elle sera utile pour tous.