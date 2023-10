Jacques Dautreloux, l’ancien chef des Travaux de Waremme, est décédé

Après avoir été nommé chef de bureau technique en décembre 1997, Jacques Dautreloux prit sa retraite le 1er septembre 2013. C’est sans aucun doute à ce moment que le Waremmien put alors montrer toute l’étendue de son savoir-faire dans les matières sociales et sportives. Membre actif au sein de l’ASBL Hesbicœur, dont il assumait les missions d’aide alimentaire aux plus démunis, Jacques Dautreloux ne se contentait pas de cette seule casquette. Il avait ainsi fondé avec Colette Heusden, l’épouse de l’ancien secrétaire communal Robert Servais, le "fair-play club" au sein de l’administration communale. Cette initiative permettait d’organiser la fête du personnel et d’autres activités dans laquelle Jacques pouvait apporter la preuve de sa grande humanité, doublée d’une discrétion de bon aloi.

Sportif accompli

En sport, il s’adonnait avec bonheur au tennis au sein du TCW et maniait une autre raquette, celle du tennis de table, au TC Bettincourt. Là-bas, il mettait un point d’honneur à être présent à tous les événements du club: tournois, interclubs, entraînements, soupers, travaux. Et puis, la mort dans l’âme, il nous avait avoué ne plus être capable de s’adonner à ses deux sports favoris. Pour l’avoir côtoyé au sein de la même équipe d’interclubs de tennis, Jacques Dautreloux entretient à jamais le souvenir d’un gai compagnon, affable, souriant, discret et, surtout, celui d’un vrai combattant sur un court de tennis, un sport pour lequel il avait banni le mot "défaite".

Dimanche, Jacques Dautreloux a pourtant été vaincu, après avoir lutté de nombreuses années contre la maladie. Qui l’a obligé à de nombreux séjours à l’hôpital, où ses potes venaient lui remonter le moral en tapant la carte. "Et voilà, Jacques, ta bataille est terminée, mais tu t’es battu comme un tigre. Tu as été un vrai battant, partout, dans tous les domaines de tes activités… Au revoir à toi, tu vas pouvoir aller danser sur un rock and roll, comme tu aimais tellement." Ce témoignage est celui d’un ancien employé de la Ville. "Jacques ne laisse que de bons souvenirs, ceux d’un homme convivial et qui fut apprécié de tous." Par cette petite phrase, Jacques Chabot a résumé la personnalité de Jacques Dautreloux, un homme entier et de convictions assumées jusqu’au bout.