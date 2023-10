Que veulent les citoyens, se demande Pour Waremme ?

Au sein du groupe, chacun a son cheval de bataille. Pour Alice Collard, ce sont les seniors "actifs ou à besoin spécifique. C’est important de lutter contre l’isolement en gardant des routes et des trottoirs propres et sécurisants mais aussi en gardant une offre commerciale attractive et diversifiée dans le centre." Quant à Stéphane Melin, sa priorité sera donnée aux matières sportives et éducatives pour avoir un panel d’activités suffisant à offrir aux plus jeunes waremmiens. Grégory Leuridan a davantage sondé les adolescents qui insistent sur l’importance du commerce de proximité, des lieux de vie culturels et le développement d’une mobilité douce. "C’est important de rester attractif également pour les indépendants et les sociétés, a analysé Jean-Marie Haling. L’objectif c’est d’avoir le moins de cellules vides possibles." Conseillère CPAS, Brigitte Du Pré-Werson, restera attentive aux questions sociales et aux bien-être de chaque Waremmien. Enfin, Frédéric Ruelle fera de la mobilité autour de la gare et du digital, ses domaines de prédilection.

Mais avant de projeter 2030, il y a aura les élections, le 13 octobre 2024. Toujours envie de poursuivre le travail avec le parti socialiste au sein de la majorité ? "Notre groupe n’affiche pas encore complet et notre liste n’est pas encore constituée, annonce Raphaël Dubois. Toute personne qui veut s’engager est la bienvenue. Pour le reste, il n’y a encore aucune discussion ou aucun pré-accord. La majorité travaille bien et de manière positive mais on verra ce que les Waremmiens choisiront." Rien n’est donc envisagé pour le moment mais rien n’est exclu non plus…