La mare de l’école de Bettincourt, à Waremme, primée par le trophée BiodiverCité

Face à la perte de biodiversité mondiale, la Wallonie a décidé de soutenir les Communes dans leurs actions de préservation et de restauration des espaces naturels et de développement de la biodiversité sur leur territoire. Ainsi, depuis 2021, le SPW offre, via la subvention BiodiverCité, l’opportunité à chaque Commune wallonne de s’engager pour la biodiversité à l’échelle de son territoire. Ce jeudi 5 octobre, les trois projets communaux les plus exemplaires pour la biodiversité réalisés avec l’aide financière de la subvention régionale BiodiverCité ont été officiellement récompensés.