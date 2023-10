Pour les 6 ans de l'Animals Rescue Team, la zone de secours Hesbaye s'offre trois nouveaux blasons: "On a voulu amener un vent de fraîcheur"

Serpent, cheval, perroquet, cerf, chien, chat, renard et tortue sont représentés sur le nouvel écusson de l’ART. "On a voulu amener un vent de fraîcheur à nos écussons. Et on a tenu à y représenter le drapeau belge car on est fier de nos couleurs."

Un dragon enflammé pour Hannut

Le nouvel écusson du poste de Waremme, lui, illustre un lapin vêtu d’une combinaison de pompier, pinçant une carotte au coin des lèvres. "C’est un clin d’œil à la nouvelle caserne des pompiers de Waremme, qui prendra bientôt place dans le bâtiment de la carotte de Hesbaye."

Il est en cours de conception mais on sait déjà que le nouveau blason du poste de Hannut, quant à lui, représentera un dragon et ses flammes, "en référence aux hommes du feu", évidemment.

En plus d’être précurseur dans son domaine, l’ART est aussi une référence. Ce mercredi, Journée internationale des animaux, elle était invitée aux 2e Rencontres du bien-être animal du côté de Namur. "Il s’agit d’une séance plénière où on va revenir sur notre prise en charge des animaux, sorte de storytelling donné par un groupe de travail composé des acteurs de première ligne", ajoute le sergent, qui précise que l’ART reviendra également sur sa gestion des inondations de 2021. Et il peut s’en réjouir, en plus de celles déjà partie prenantes, "d’autres zones de secours se sont montrées intéressées d’intégrer l’ART".

Notez que pour solliciter l’Animals Rescue Team, il faut composer le numéro d’urgence 112.