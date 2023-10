Le "Week-end Shopping" ces vendredi, samedi et dimanche à Waremme, pour découvrir les collections d’automne

Le chaland pourra se faire ainsi une idée des tendances dans le prêt-à-porter, la bijouterie ou la décoration, sans oublier de se régaler le palais par quelques vins fins. On le voit, tous les commerçants ne participent pas, alors qu’une enseigne sise sur la Chaussée Romaine a décidé de jouer le jeu. "C’est là tout le problème de notre initiative, renchérit le président de"Waremme City", Michel Hardenne. Chez nous, il y a des confrères très motivés et qui jouent le jeu, notamment en participant financièrement à la promotion de ce rendez-vous. Mais il y en a aussi d’autres qui s’abstiennent, tout en mettant à profit les avantages de cette opération."

Même si Michel Hardenne est conscient que certains magasins ne sont pas intéressés de par leur spécialité, ce manque de solidarité ou d’enthousiasme le déçoit forcément.

Cela précisé, Laurence Noël et Michel Hardenne aiment aussi rappeler que le "week-end du client", qui s’est déroulé la semaine dernière à l’initiative de l’UCM et de Comeos fut une belle réussite en matière de relations avec la clientèle. "La semaine passée, rappelle-t-il, chaque commerçant offrait un petit cadeau à sa clientèle. Cette fois, il s’agit d’offrir des ristournes sur le prix d’achat. Cela nous donne la possibilité de réaliser deux bons week-ends de vente."

L’opération devrait en effet permettre aux commerces participants d’attirer du monde, d’autant que les magasins concernés ouvriront aussi ce dimanche à partir de 14 h.

Week-end Shopping ces vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre, avec la participation de: Chaussures Dehaene, Le Brummel, Blush, Grenadine, Cool Company, Friperie by Hélène, Cours du Soir, Henroteaux, Point Carré, Rive Gauche, Temps et Or, Art de Vivre, Elles by Maggy, Ben’s, Belle des Sables, Plaisir Divin, Elle est d’ailleurs.