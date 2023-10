Deux ateliers sur le pro-déo et la communication en médiation les 9 et 13 octobre à Waremme: "Ces formations sont ouvertes à tout le monde"

L’un se tiendra en présentiel, à la Justice de paix de Waremme (avenue Émile Vanderveld, 31F) lundi prochain ; l’autre en ligne au format webinaire, le vendredi 13 octobre. "Le premier atelier tend à informer les gens qu’ils peuvent bénéficier d’un médiateur pro-déo (NDLR: payé par l’État) . Comme c’est le cas pour les avocats. La loi le prévoit mais c’est encore assez méconnu", informe le Waremmien, qui précise que les conditions et les moyens pour se faire désigner un médiateur seront présentés.

Le webinaire du vendredi, lui, se tiendra donc en ligne et sensibilisera à l’écoute active et aux moyens de communication qui peuvent être utilisés dans la médiation, "même si pas propres à cette dernière. Cet atelier est coorganisé avec les Tunisiens avec qui on a signé un accord de partenariat il y a un an et demi, à leur demande car ils sont encore dans les limbes là-bas en la matière. Une quarantaine de personnes en Tunisie assisteront d’ailleurs au webinaire."

Comment participer ? Pour l’atelier du lundi 9 octobre (de 13 h 30 à 17 h), il faut s’inscrire via rene.constant@outlook.be et en versant le montant de 15 € sur le compte de l’ASBL Agora Mediation BE08 0689 4737 8213 (gratuit pour les membres de l’ASBL en ordre de cotisation et les étudiants en médiation). Pour le webinaire du vendredi 13 octobre, idem, inscription par mail et en versant 10 € sur le compte de l’association. En marge de l’événement, des permanences d’informations sont données durant toute l’année à la Justice de paix de Waremme (aussi le siège d’Agora Mediation), les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, de 9 à 11 h, gratuitement.