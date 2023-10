Les 21 priorités de Waremme pour une gare plus "propre, sécurisée et attractive"

+ À LIRE | Trains en retard, en avance ou annulés en gare de Waremme: " C’était la semaine de l’immobilité ! "

C’est que la gare fait partie des points centraux de la capitale hesbignonne et contribue malgré les ratés au dynamisme d’une ville désireuse de se développer. "Une gare qui propose un service de qualité et permettant des accès rapides vers les autres pôles wallons et bruxellois est indissociable de cette volonté d’épanouissement, écrit le mayeur à l’adresse du ministre. C’est pourquoi nous prenons la peine de rappeler les besoins et désirs des milliers de navetteurs qui, chaque jour, passent en gare de Waremme."

Et comme aime à le préciser Jacques Chabot, "c’est dans un climat serein, amical et avec une détermination constructive que nous vous invitons à Waremme pour vous exposer nos 21 priorités", qu’il estime cohérentes avec le contrat de gestion 2023-2032 et le plan de transport SNCB 2023-2026. "Une gare propre, sécurisée et avec une offre attractive est le fil conducteur de nos propositions."

"Un rôle essentiel dans la réduction des gaz à effet de serre"

Le bourgmestre note également l’importance d’inciter les personnes à prendre le train. "Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, nous savons que les trains jouent un rôle essentiel dans les objectifs de réduction des gaz à effet de serre", dit-il, ajoutant que les priorités ici exposées émanent d’un besoin réel du terrain et sont basées sur "une étude soigneuse et technique des moyens ferroviaires nécessaires, réalistes et correspondant à l’esprit des objectifs fixés pour la SNCB par le ministre Gilkinet".